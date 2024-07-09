Цены на нефть Brent упали ниже $85 за баррель 1 9.07.2024, 19:18

Впервые с 1 июля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,01%, до $84,89 за баррель по состоянию на 18:28 по Минску. Нефть Brent торгуется ниже $85 за баррель впервые с 1 июля 2024 года.

Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 1%, до $81,5 за баррель.

Цены на нефть упали после того, как выяснилось, что ураган «Берил», обрушившийся на ключевой центр добычи нефти в США в Техасе, нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки, пишет Reuters. Это ослабило опасения по поводу перебоев с поставками в Техасе, где добывается около 40% нефти в США.

Ураган привел к остановке работы американских нефтеперерабатывающих заводов и портов вдоль Мексиканского залива. Переработка нефти в стране снизилась, некоторые производственные площадки были закрыты, а персонал с морских добывающих платформ в Мексиканском заливе эвакуирован. «Берил» стал самым первым ураганом наивысшей пятой категории в этом сезоне. Это самый ранний случай в году, когда шторм достиг такой силы, за всю историю наблюдений с 1851 года, рассказал ведущий прогнозист ураганов компании AccuWeather Inc. Алекс ДаСилва.

Ко вторнику ураган ослаб до тропического шторма. Влияние урагана оказалось более ограниченным, чем изначально ожидалось, что помогло ценам откатиться, рассказал рыночный стратег IG Asia Pte Йеп Джун Ронг. Основные американские нефтеперерабатывающие заводы, по-видимому, испытали минимальное воздействие урагана «Берил».

Цены на нефть марки Brent росли последние четыре недели подряд, достигнув в пятницу, 5 июля, самого высокого уровня с конца апреля. Последовательный рост нефтяных котировок был обусловлен ожиданиями увеличения спроса на нефть в летние месяцы, а также сокращением запасов в США и возможными перебоями в поставках из-за плохой погоды. Поддержку нефти также оказали перспективы смягчения денежно-кредитной политики США.

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