Конор Макгрегор избежал тюрьмы за опасную езду на Bentley по Дублину 1.08.2024, 3:14

Конор Макгрегор

Экс-чемпиону UFC дали условный срок, штраф и лишили прав на два года.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отделался условным сроком, штрафом и лишением водительских прав за серию инцидентов на дорогах Дублина в марте 2022 года, когда он проехал на красный свет, перестраивался на высокой скорости и чуть не спровоцировал аварию. Об этом сообщает The Irish Mirror.

В марте 2022-го стало известно, что Макгрегор был задержан на родине за опасное вождение и отпущен под залог, а его Bentley Continental GT ненадолго был отправлен на штрафстоянку. Чтобы задержать бойца, полицейским пришлось разогнаться до 160 км/ч и не менее шести раз потребовать от него выйти из машины.

Бойцу грозило до шести месяцев лишения свободы.

Судья назвал нарушения Макгрегора «ужасными», но учел признание вины и назначил экс-чемпиону UFC пять месяцев заключения условно с испытательным сроком два года, штраф в размере €5 тыс. и запрет на вождение в течение двух лет.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Всего он провел 28 боев в ММА и одержал 22 победы. Он пообещал провести следующий поединок до конца 2024 года.

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