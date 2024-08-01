закрыть
1 августа 2024, четверг, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

DeepState: Войска РФ вошли в Тимофеевку на Донбассе

1
  • 1.08.2024, 8:37
  • 3,712
DeepState: Войска РФ вошли в Тимофеевку на Донбассе

Оккупанты приблизились к Покровску.

Российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 1 августа сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

«Враг оккупировал Тимофеевку и продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке», - говорится в сообщении.

Отметим, в вечерней сводке 31 июля Генштаб сообщал, что на Покровском направлении с начала суток шли 43 боя недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

«Силы обороны отразили 25 атак, 18 – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия возле Новоалександровки и Желанного. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 оккупантов, 75 из них - безвозвратно. Также уничтожена гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 «Град», три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники», - говорится в Генштабе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип