DeepState: Войска РФ вошли в Тимофеевку на Донбассе 1 1.08.2024, 8:37

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Оккупанты приблизились к Покровску.

Российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 1 августа сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

«Враг оккупировал Тимофеевку и продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке», - говорится в сообщении.

Отметим, в вечерней сводке 31 июля Генштаб сообщал, что на Покровском направлении с начала суток шли 43 боя недалеко от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

«Силы обороны отразили 25 атак, 18 – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия возле Новоалександровки и Желанного. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 оккупантов, 75 из них - безвозвратно. Также уничтожена гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 «Град», три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники», - говорится в Генштабе.

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