В России задержали главу «Военторга» 1.08.2024, 9:27

По делу о крупном хищении на поставках в армию.

Главу компании «Военторг», которая занимается поставками для нужд Минобороны РФ, задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в 2019 году руководитель «Военторга» и его сотрудники вступили в сговор с другими соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах. Они заключили госконтракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 млн руб.

С декабря 2019 по декабрь 2022-го соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии. После этого злоумышленники продали эту продукцию Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб.». В результате военному ведомству и российскому бюджету был «причинен ущерб в особо крупном размере», отметили в МВД.

Руководителю «Военторга» и другим задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы).

В МВД уточнили, что в рамках дела провели 64 обыска дома у руководства и сотрудников Минобороны, в помещениях «Военторга» и ряда компаний, изъяли документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». Допрошено более 30 свидетелей.

По данным источника «РИА Новости», накануне, 31 июля, суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела.

В сообщении ведомства имя главы «Военторга» не называется. С 2012 года гендиректором компании является Владимир Павлов. «Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны, других министерств и ведомств. В 2016 году организация стала единственным поставщиком имущества вещевой службы для российской армии.

До этого «Военторг» упоминался в деле бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, которого обвинили в поставке 9 млн пайков в войска по завышенной цене. По данным правоохранительных органов, генерал лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, который снабжал войска некачественной едой, подменяя мясо в пайках на более дешевое. Взамен Булгаков получал откаты от топ-менеджеров предприятия. Следствие оценило ущерб от действий Булгакова в 1,3 млрд руб.

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