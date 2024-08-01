Китай решил оставить Россию без телевизоров 6 1.08.2024, 10:49

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Компоненты для них перестанут поставлять.

Две китайские компании — TCL и Xiaomi — прекратили поставлять в Россию компоненты для производства телевизоров, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

По данным представителя воронежского завода «Квант», который собирал по контракту телевизоры TCL, китайская компания приняла такое решение из-за угрозы вторичных санкций со стороны США и ЕС. Ранее по этой же причине от поставок отказалась компания Xiaomi.

Прекращение поставок компонентов подтвердил директор по стратегическому развитию контрактного завода STI Group Кирилл Скворцов. «Китайская компания работает с Россией, США и ЕС, TCL сделала выбор в пользу стран с большими объемами рынков», — отметил он.

По его словам, запасов компонентов для сборки телевизоров на предприятии хватит до ноября. Если проблема не будет решена, завод STI Group в Подмосковье может быть заморожен, добавил Скворцов.

Китайские бренды могут начать выпускать на новом заводе в Казахстане, откуда они будут поставляться в Россию, отметили два собеседника «Коммерсанта» среди топ-менеджеров производственных площадок.

«Мы рассматривали вариант с перемещением производства в Казахстан, но санкционные риски могут возникнуть и в этой стране, к тому же из-за удлинения логистики произведенные в Казахстане устройства будут дороже на 10–20%», — говорит Скворцов. Он уточнил, что перевод одной сборочной линии в Казахстан может обойтись в среднем в 50–100 млн руб.

Китайские компании вынуждены минимизировать риски вторичных санкций, поэтому они стараются ограничить прямой импорт товаров и некоторых категорий комплектующих в Россию, пояснил директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин. В случае переноса производства в Казахстан на отечественном рынке может возникнуть временный дефицит товаров, предупредил он.

Если тенденция отказа от поставок компонентов продолжится, это приведет к сокращению объема рынка, дефициту отдельных категорий и росту цен на телевизоры, прогнозирует директор департамента бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за семь месяцев 2024 года в России было продано 5,6 млн телевизоров на 163 млрд руб., что на 25% и 48% соответственно больше аналогичного периода прошлого года. Источник «Коммерсанта» среди ретейлеров уточнил, что телевизоры от Xiaomi в количественном выражении занимают 10% российского рынка, а TCL — 6%.

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