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Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил об атаке «шахеда» на его дом

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  • 1.08.2024, 11:15
  • 2,318
Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил об атаке «шахеда» на его дом
Илья Пономарев

Он ранен.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в ночь на 1 августа был ранен в результате падения российского беспилотника возле его дома политика на окраине Киева. Об этом сообщает украинское издание Oboz.ua со ссылкой на источники.

По данным издания, беспилотник «шахед» взорвался в пяти метрах от входной двери, дом получил повреждения. Как сообщают источники, Пономарев «получил многочисленные осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает». Издание опубликовало фотографию Ильи Пономарева со следами крови на лице и груди. Сейчас бывший депутат Госдумы находится в безопасности под защитой.

Национальная полиция Украины опубликовала фотографии жилого дома, поврежденного в Киевской области при атаке беспилотников. Oboz.ua утверждает, что на снимках дом Ильи Пономарева.

Илья Пономарев заявил в соцсети X: «Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже», — заявил Пономарев.

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