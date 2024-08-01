Партизаны пробрались на важный для авиации РФ завод «Сатурн» 1.08.2024, 12:36

1,946

Координаты переданы ВСУ для нанесения удара.

Партизанам «Атеш» удалось исследовать важный для российского авиастроения завод «Сатурн», расположенный в Ярославской области. На данном объекте проходит полный цикл производства двигателей для военных и гражданских самолетов и вертолетов.

В Telegram-канале «Атеш» показали результаты разведки. На опубликованных фото показаны несколько локаций завода, а также расположение всех корпусов с детальным наименованием.

Так, можно заметить электростанцию, которая используется для питания при отключении местной ГЭС и нехватке мощностей, хранилище керосина, корпус для сборки и испытания двигателей, цех по изготовлению лопаток двигателей, основную вертолетную площадку, цех по токарным, слесарным и сварочным работам, склады, узел перекачки пропана (наиболее уязвимая цель), глушители для испытания двигателей, склады с баллонами аммиака, кислорода и аргона.

Партизаны указали, что на заводе производят двигатели не только для авиации, но и для кораблей и ТЭК (Топливно-энергетического комплекса) РФ.

В «Атеш» подчеркнули, что поражение данного завода приведет к тому, что армия РФ не получит несколько десятков тысяч двигателей.

Координаты объектов: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com