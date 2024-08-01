Партизаны пробрались на важный для авиации РФ завод «Сатурн»
- 1.08.2024, 12:36
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Координаты переданы ВСУ для нанесения удара.
Партизанам «Атеш» удалось исследовать важный для российского авиастроения завод «Сатурн», расположенный в Ярославской области. На данном объекте проходит полный цикл производства двигателей для военных и гражданских самолетов и вертолетов.
В Telegram-канале «Атеш» показали результаты разведки. На опубликованных фото показаны несколько локаций завода, а также расположение всех корпусов с детальным наименованием.
Так, можно заметить электростанцию, которая используется для питания при отключении местной ГЭС и нехватке мощностей, хранилище керосина, корпус для сборки и испытания двигателей, цех по изготовлению лопаток двигателей, основную вертолетную площадку, цех по токарным, слесарным и сварочным работам, склады, узел перекачки пропана (наиболее уязвимая цель), глушители для испытания двигателей, склады с баллонами аммиака, кислорода и аргона.
Партизаны указали, что на заводе производят двигатели не только для авиации, но и для кораблей и ТЭК (Топливно-энергетического комплекса) РФ.
В «Атеш» подчеркнули, что поражение данного завода приведет к тому, что армия РФ не получит несколько десятков тысяч двигателей.
Координаты объектов: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.