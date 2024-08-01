Алиев: Я бы застрелил Лукашенко 1.08.2024, 16:48

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Известный футболист назвал белорусского диктатора врагом Украины.

В интервью «Трибуне» экс-игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что готов убить Лукашенко, выстрелив в него, поскольку тот является помощником российского диктатора Владимира Путина.

— А что бы сделали с Лукашенко?

— Если бы оказался лицом к лицу, хотя он обложился охраной, то тоже застрелил бы. Это помощник Путина, такой же враг всей Украины.

— Как до войны воспринимали Лукашенко?

— Как человека, которого можно «потравить» за его говорок. За ним я особо не следил. Сейчас же что он, что Путин — это два отмороженных. Один лижет жопу другому, — сказал Алиева.

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