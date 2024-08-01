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Российская пропагандистка Скабеева запаниковала из-за F-16

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  • 1.08.2024, 17:10
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Российская пропагандистка Скабеева запаниковала из-за F-16
Ольга Скабеева

Она рассказала об угрозе для Крымского моста.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева прокомментировала передачу Украине американских истребителей F-16.

«Стало известно, что американцы оснастят украинские F-16 самым современным оружием. По данным The Wall Street Journal, согласования пройдены и Пентагон принял решение укомплектовать истребители ракетами воздух-земля и воздух-воздух. Также принято решение дать добро на удары истребителей по России… Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской и Курской областях», — заявила явно озабоченная такой угрозой Скабеева.

Отметим, вчера появились сообщения о том, что первая партия F-16 уже в Украине.

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