Интересный нюанс Сергей Ауслендер

1.08.2024, 17:29

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Фуад Шукр

Выбор цели не был случайным.

В Бейруте хоронят безвременно усопшего Фуада Шукра, который был главным по военным делам в Хезболле. Его шеф, Насралла, через полчаса скажет напутственную речь, врата ада, сионистский враг, подло убит и все такое.

В истории с его ликвидацией есть любопытный нюанс, на который мало кто обратил внимание. Американцы, вроде все пытающиеся оттащить Израиля за шиворот от Ливана и «не допустить эскалации», ни слова об этой акции не сказали. Мол, озабочены, мол, не одобряем, мол, только дипломатическим путем. А я напомню, что именно Шукра организовал в 1983 году взрыв в казармах американской морской пехоты в Бейруте, когда погибли 240 моряков. И ни у кого, даже у самых демократических демократов, не повернулся язык осудить ликвидацию (или даже выразить сомнения в ее целесообразности) террориста, виновного в гибели такого количества граждан США и за которого были обещаны 5 миллионов долларов.

Кстати, Остап Ибрагимыч, когда мы будем делить наши деньги?

То есть выбор цели, получается, был совсем не случайным, а очень даже осознанным и специфическим. На языке того района, где я имел честь проживать во времена своей бурной юности, это называлось «обставиться».

Сергей Ауслендер, Telegram

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