Обмен заложниками между Западом и Россией завершился 5 1.08.2024, 17:48

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В обмене принял участие и узник режима Лукашенко Рико Кригер.

Национальная разведывательная организация Турции в четверг, 1 августа, заявила, что координирует обмен заключенными между РФ, США и их союзниками. Это первое подтверждение обмена со стороны государственного органа, пишет «Немецкая волна».

«Сегодня при координации нашего ведомства состоится операция по обмену (заключенными. - Ред.), - цитирует Reuters заявление MIT. - Наше ведомство взяло на себя важную посредническую роль в этой операции по обмену, самой масштабной за последний период».

По данным сервиса Flightradar24, вылетевший из аэропорта «Внуково» самолет спецотряда «Россия» уже приземлился в Анкаре. Турецкий телеканал NTV публикует кадры из аэропорта Эсенбога в Анкаре, куда прилетели самолеты из РФ и стран Запада, и пишет о «крупнейшем обмене после Второй мировой войны».

The Insider назвал имена предполагаемых участников обмена

По данным The Insider, РФ в рамках сделки передает странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-начальницы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, журналист Андрей Пивоваров, Кевин Лик, Пол Уилан, правозащитник Олег Орлов, Дитер (Демури) Воронин, Патрик Шёбель и петербуржский велоактивист Герман Мойжес, а также ранее помилованный в Беларуси Рико Кригер.

В обмен на них Запад, по этой информации, передаст РФ восемь человек, осужденных в разных странах. Это супруги Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении, Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному сроку в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, а также трое мужчин, отбывавших сроки в США - Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Вадим Конощенок.

По данным Dr Spiegel, Красиков находится в самолете, вылетевшем из Германии.

Источник в разведке Турции подтвердил агентству Reuters, что в обмене участвуют 26 заключенных из семи стран. Турецкий телеканал NTV передает, что 13 человек передают Германии, троих - США и 10, в том числе двоих несовершеннолетних - России. Издание «Сирена» предполагает, что речь может идти о двоих детях Дульцевых.

ANKARA'DA REHİNE TAKASI

2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas gerçekleşiyorhttps://t.co/1Bcd7Nz4Ev



Foto: NTV pic.twitter.com/3dKkAeEjsZ — NTV (@ntv) August 1, 2024

Шольц выступит с заявлением по поводу обмена

Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что вечером в четверг, 1 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступит с обращением по поводу обмена заключенными между РФ, Беларусью и Западом. Никаких дополнительных подробностей FAZ не приводит.

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