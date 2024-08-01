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В Турции раскрыли детали обмена заключенными между РФ и Западом

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  • 1.08.2024, 19:02
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В Турции раскрыли детали обмена заключенными между РФ и Западом

Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах семи разных стран.

Турция помогла организовать один из самых масштабных обменов заключенными между Россией, Германией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает TRT Haber.

Отмечается, что обмен был произведен в Анкаре. Обменены всего 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран — США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Заключенные были доставлены в Турцию семью самолетами: 2 из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии, Словении и России.

Известно, что в рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников – Германии и 3 заложника – США.

Турецкая разведка рассказала, что проведены переговоры между гражданами США, Германии, Польши, Норвегии, Словении, России и Беларуси, а также гражданами западных стран, заключенными в Беларуси и России. От начала до конца переговоров Массачусетский технологический институт успешно осуществлял посредническую деятельность.

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