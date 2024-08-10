Лукашенко заявил о массированной воздушной атаке ВСУ на Беларусь 34 10.08.2024, 12:05

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Диктатору привиделось нарушение границы в Костюковичском районе.

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. По его словам, «ВСУ нарушили воздушное пространство Беларуси».

«Готовность №1 у нас называется. Дежурные силы противовоздушной обороны. Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность», — заявил самозванец.

«В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 км. силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) были переданы Российской Федерации», — заявил диктатор.

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