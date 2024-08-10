Специалисты назвали два лучших бюджетных смартфона, вышедших в 2024-м году 5 10.08.2024, 21:23

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Они обладают большой автономностью и достойной производительностью.

С начала 2024 года производители смартфонов успели выпустить кучу дешевых, но качественных девайсов. Но какую модель выбрать, учитывая, что в продаже много моделей? На этот вопрос ответили специалисты портала NY Times.

В отличие от привычных топов с кучей моделей, редакторы NY Times выбрали всего два телефона. По их мнению, это самые сбалансированные Android-девайсы по соотношению цены и качества.

Самым оптимальным бюджетным вариантом назвали Samsung Galaxy A15 5G. У него яркий OLED-дисплей, он достаточно быстр при выполнении повседневных задач для большинства людей и имеет длительное время автономной работы – и все это по цене 200 долларов.

Galaxy A15

Кроме того, Galaxy A15 будет дольше оставаться актуальней, чем большинство бюджетников. Samsung пообещала обновлять смартфон в течение четырех лет с момента релиза, то есть свежие обновления будут приходить вплоть до 2028 года, когда выйдет Android 19.

Moto G Power 2024

Единственным недостатком Galaxy A15 назвали отсутствие официального рейтинга IP. Это означает, что его нельзя ронять в воду и беречь от песка и пыли.

Второй смартфон – Moto G Power (2024). Он стоит на $100 дороже, но имеет большой 6,7-дюймовый ЖК-дисплей на 120 Гц, быструю зарядку и лучшую производительность, чем большинство других смартфонов в этом ценовом диапазоне.

Но главная его особенность – возможность работать без подзарядки почти два дня. Причем речь идет об активном использовании, а не о режиме ожидания. А для полной зарядки с помощью прилагаемого зарядного устройства требуется чуть менее двух часов, чтобы полностью восполнить батарею.

Главным недостатком этого бюджетника назвали камеры. Снимки, сделанные на Moto G Power 2024, довольно средние, даже при хорошем освещении. Впрочем, сам производительность позиционирует свой девайс как бюджетный телефон для игр, поэтому у него все же другое позиционирование.

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