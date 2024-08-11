«Это конец Лукашенко»19
- Телеграм-канал «Ник и Майк»
- 11.08.2024, 8:52
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Бумеранг вернулся.
Ситуация в Курской области ударила бумерангом по Лукашенко.
Имитация бурной деятельности и военная бравада сейчас не находит понимая в Кремле.
Когда у Кремля все было более-менее предсказуемо, то можно было и сбивать условные дроны противника, и изо всех сил прикрывать союзника от удара со стороны Гродно или Бреста. Однако сейчас все иначе.
Заявления МИДа хунты тоже не сильно обнадеживают Кремль.
Вероятность того, что придется на деле доказывать союзнические отношения очень сильно выросла.
А это означает конец.
Телеграм-канал «Ник и Майк»