General Motors готовят недорогой семейный электромобиль за $6500 5 11.08.2024, 9:31

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Обнародованы первые шпионские фото.

Обнародованы шпионские фото Wuling Hongguang второго поколения. Минивэн дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

К созданию авто присоединились специалисты General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling (вместе с китайским SAIC). В линейке марки уже есть немало доступных электрокаров.

Новый Wuling Hongguang будет стоить от 46 500 до 60 900 юаней ($6500 — 8500). Минивэн изменился внешне — на смену граням пришли более плавные и обтекаемые линии, а площадь остекления увеличили.

Габариты Wuling Hongguang 2024:

длина — 4515 мм;

ширина — 1725 мм;

высота — 1790 мм;

колесная база — 2850 мм.

Салон Wuling Hongguang не показали на фото. Известно, что минивэн предложат в версиях на 5 и 7 мест.

Новый Wuling Hongguang предложат в двух модификациях, однако мощность их электромоторов неизвестна. Стандартный вариант будет иметь запас хода примерно 300 км.

Также предложат версию с небольшой батареей на 8,5 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым генератором на 105 л.с., которая сможет проехать 43 км на электротяге. Она отличается небольшой решеткой радиатора.

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