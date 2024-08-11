закрыть
11 августа 2024, воскресенье, 10:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

General Motors готовят недорогой семейный электромобиль за $6500

5
  • 11.08.2024, 9:31
  • 4,882
General Motors готовят недорогой семейный электромобиль за $6500

Обнародованы первые шпионские фото.

Обнародованы шпионские фото Wuling Hongguang второго поколения. Минивэн дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

К созданию авто присоединились специалисты General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling (вместе с китайским SAIC). В линейке марки уже есть немало доступных электрокаров.

Новый Wuling Hongguang будет стоить от 46 500 до 60 900 юаней ($6500 — 8500). Минивэн изменился внешне — на смену граням пришли более плавные и обтекаемые линии, а площадь остекления увеличили.

Габариты Wuling Hongguang 2024:

длина — 4515 мм;

ширина — 1725 мм;

высота — 1790 мм;

колесная база — 2850 мм.

Салон Wuling Hongguang не показали на фото. Известно, что минивэн предложат в версиях на 5 и 7 мест.

Новый Wuling Hongguang предложат в двух модификациях, однако мощность их электромоторов неизвестна. Стандартный вариант будет иметь запас хода примерно 300 км.

Также предложат версию с небольшой батареей на 8,5 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым генератором на 105 л.с., которая сможет проехать 43 км на электротяге. Она отличается небольшой решеткой радиатора.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин