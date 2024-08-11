General Motors готовят недорогой семейный электромобиль за $6500

General Motors готовят недорогой семейный электромобиль за $65005
- 11.08.2024, 9:31
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Обнародованы первые шпионские фото.
Обнародованы шпионские фото Wuling Hongguang второго поколения. Минивэн дебютирует до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
К созданию авто присоединились специалисты General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling (вместе с китайским SAIC). В линейке марки уже есть немало доступных электрокаров.
Новый Wuling Hongguang будет стоить от 46 500 до 60 900 юаней ($6500 — 8500). Минивэн изменился внешне — на смену граням пришли более плавные и обтекаемые линии, а площадь остекления увеличили.
Габариты Wuling Hongguang 2024:
длина — 4515 мм;
ширина — 1725 мм;
высота — 1790 мм;
колесная база — 2850 мм.
Салон Wuling Hongguang не показали на фото. Известно, что минивэн предложат в версиях на 5 и 7 мест.
Новый Wuling Hongguang предложат в двух модификациях, однако мощность их электромоторов неизвестна. Стандартный вариант будет иметь запас хода примерно 300 км.
Также предложат версию с небольшой батареей на 8,5 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым генератором на 105 л.с., которая сможет проехать 43 км на электротяге. Она отличается небольшой решеткой радиатора.