Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» коптит небо и океан 8 Брэндон Дж. Вайхерт

11.08.2024, 12:05

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Черное на голубом.

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» печально известен тем, что изрыгает густой черный дым – так выглядит работа его устаревшей силовой установки на мазутном топливе.

Мазут производит вредные выбросы и представляет собой экологический риск, что способствует низкой мощности и эксплуатационным ограничениям авианосца.

«Адмирал Кузнецов» был советской разработкой и задумывался как промежуточная ступень для создания обширного советского авианосного флота, но после распада СССР Россия осталась с одним-единственным обветшалым судном.

Несмотря на его неэффективность, Россия продолжает инвестировать в авианосец, стремясь любой ценой сохранить столь устаревший военно-морской актив.

«Адмирал Кузнецов»: тонущие инвестиции России в стареющий военный корабль

Извергая густой черный дым в лазурно-голубое небо, российский авианосец «Адмирал Кузнецов» бороздит мировой океан, оставляя за собой угольно-черную полосу, которую видят все его потенциальные противники. Это уникальное зрелище в мировом океане, потому что большинство современных военных кораблей не оставляют за собой такую грязь, которая видна невооруженным глазом.

Но «Адмирал Кузнецов» – редкое и уникальное судно. Не в смысле ценности, а в смысле стоимости его поддержания на плаву.

Стареющий, дряхлый авианосец, оставшийся с последних дней существования Советского Союза, «Кузнецов» коптит небо из-за своей архаичной силовой установки. «Кузнецов» работает на мазуте – топливе, похожем на смолу, которое является побочным продуктом процесса переработки нефти и широко используется в промышленных и коммерческих целях, таких как отопление и производство электроэнергии.

Мазут обычно используется на больших судах и электростанциях.

Что такое мазут

Мазут имеет высокое содержание серы и известен своими густыми, черными дымными выбросами. При сгорании мазут выделяет в воздух ряд вредных загрязняющих веществ, включая диоксид серы, оксиды азота и твердые частицы. Эти загрязнители оказывают значительное влияние на качество воздуха и могут способствовать возникновению ряда проблем со здоровьем, включая респираторные заболевания, болезни сердца и рак.

Помимо влияния на качество воздуха, мазут может оказывать негативное воздействие на качество воды. При разливе или утечке в водоемы, что «Адмирал Кузнецов» регулярно и бесцеремонно делает, мазут может образовать нефтяное пятно, которое может нанести вред водным обитателям и нарушить окружающую экосистему.

Таким образом, война России как с соседями, так и с окружающей средой продолжается даже в 21 веке.

Использование мазута на «Адмирале Кузнецове» вызывает много споров, так как он способствует ухудшению экологических характеристик корабля. Действительно, мазут, в отличие от других видов топлива, используемых для боевых кораблей, сильно ограничивает боевые возможности гибнущего российского флота, хотя он является относительно распространенным и дешевым.

Решение об использовании мазута на «Адмирале Кузнецове», скорее всего, обусловлено несколькими факторами. Да, он распространен в России и дешев. Но еще одна возможная причина заключается в том, что использование мазута было попыткой советских инженеров упростить силовую установку авианосца.

Газотурбинные двигатели обычно проектируются для работы на более легких и чистых видах топлива, в то время как использование мазута могло рассматриваться как способ уменьшить сложность корабля (и, следовательно, удешевить его строительство и обслуживание).

Преимущества и недостатки «Адмирала Кузнецова»

Когда Советы проектировали «Адмирал Кузнецов», они делали это скорее в тестовых целях, не планируя положить начало новой тенденции в советском флоте. Если бы проект «Адмирал К» оказался успешным (и, что еще важнее, если бы СССР не распался в тот момент, когда это произошло), «Адмирал» положил бы начало массовым авианосным операциям советского Красного флота, бросающим вызов американскому флоту.

Поскольку СССР неожиданно распался, а после этого наступило мрачное десятилетие отчаяния (из которого Россия выбирается только сейчас), Москва была вынуждена бережно хранить даже обветшалый военный корабль.

«Адмирал Кузнецов»: бесконечная авианосная трагедия России

Когда – и если – русские действительно повысят свой авианосный потенциал, можно ожидать, что следующая партия российских авианосцев будет гораздо сложнее и надежнее, чем нынешний «Адмирал Кузнецов».

В то же время Россия никогда не была (и, скорее всего, никогда не будет) морской державой. Учитывая это, для русских будет лучше отдать предпочтение сухопутным, космическим и воздушным силам, а не военно-морскому флоту.

Возможно, им стоит просто сосредоточиться на строительстве подводных лодок и небольших надводных кораблей, поскольку в этом русские разбираются лучше, чем в расточительных операциях с авианосцами.

Однако решение Москвы тратить столько денег, удерживая на плаву тонущий «Адмирал Кузнецов», указывает на откровенно странную любовь Москвы к «Адмиралу», которая не поддается стратегической логике и здравому смыслу.

Брэндон Дж. Вайхерт, «Фокус»

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