«Всякое бывает»: Лукашенко сделал неожиданное заявление на фоне резкого ухудшения здоровья

«Всякое бывает»: Лукашенко сделал неожиданное заявление на фоне резкого ухудшения здоровья14
- 11.08.2024, 12:27
- 17,034
Диктатор признал наличие проблем.
Самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко внезапно начал призывать белорусов привыкать к тому, что у них будет новый правитель.
Соответствующее заявление диктатор сделал на встрече с жителями агрогородка Городище.
«Нет, я не говорю, что завтра, послезавтра я вас брошу. Но всякое в жизни бывает», - сказал Лукашенко и добавил, что он «не вечный».
Примечательно, что заявления Лукашенко прозвучали на фоне новостей СМИ о его серьезных проблемах со здоровьем.
Во время визита Лукашенко в Россию в конце июля и его встречи с Путиным обозреватели обратили внимание на тяжелую походку и жуткий внешний белорусского диктатора. Он с трудом передвигался, пытаясь все время на что-то опереться, и жаловался на жару.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в связи с этим отметила, что Лукашенко находится в чудовищном состоянии.
В начале июля СМИ писали, что Лукашенко стало плохо на саммите ШОС в Астане.