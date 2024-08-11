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«Всякое бывает»: Лукашенко сделал неожиданное заявление на фоне резкого ухудшения здоровья

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  • 11.08.2024, 12:27
  • 17,034
«Всякое бывает»: Лукашенко сделал неожиданное заявление на фоне резкого ухудшения здоровья
Фото: Getty Images

Диктатор признал наличие проблем.

Самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко внезапно начал призывать белорусов привыкать к тому, что у них будет новый правитель.

Соответствующее заявление диктатор сделал на встрече с жителями агрогородка Городище.

«Нет, я не говорю, что завтра, послезавтра я вас брошу. Но всякое в жизни бывает», - сказал Лукашенко и добавил, что он «не вечный».

Примечательно, что заявления Лукашенко прозвучали на фоне новостей СМИ о его серьезных проблемах со здоровьем.

Во время визита Лукашенко в Россию в конце июля и его встречи с Путиным обозреватели обратили внимание на тяжелую походку и жуткий внешний белорусского диктатора. Он с трудом передвигался, пытаясь все время на что-то опереться, и жаловался на жару.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в связи с этим отметила, что Лукашенко находится в чудовищном состоянии.

В начале июля СМИ писали, что Лукашенко стало плохо на саммите ШОС в Астане.

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