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В Беларуси появится новая торговая сеть c неожиданным владельцем

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  • 11.08.2024, 13:05
  • 5,144
В Беларуси появится новая торговая сеть c неожиданным владельцем

Сейчас у него есть около 10 магазинов такого типа.

«Белоруснефть» планирует расширить свою сеть магазинов формата у дома до ста точек. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Каморников, пишет БелТА.

Сейчас «Белоруснефти» есть около десяти магазинов формата у дома, для них выбрали название «Цікавы». Всего же их 470, но в основном они находятся при заправках.

В ближайшие два-три года «Белоруснефть» планирует увеличить магазины, не привязанные к АЗС, до ста.

Напомним, в Беларуси активно трансформируется рынок розничной торговли — одни крупные игроки «умирают», другие, наоборот, расширяются. В то же время активно увеличивают свое присутствие российские торговые сети.

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