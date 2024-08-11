Теперь для Путина новая цель войны – границы 1991 года? 4 Борислав Береза

11.08.2024, 17:13

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Борислав Береза

Ничего не может сдерживать Украину.

Каждый раз, когда кто-то из страны-агрессора начинает взывать о своей границе и о том, что ее нарушила Украина, ему следует вспомнить, что Россия нарушила государственную границу Украины еще в феврале 2014 года в Крыму. Затем нарушила границу Украины на Донбассе в том же году. Окончательно она нарушила границу, все договоренности и договоры 24 февраля 2022 года.

Потому ничего не может сдерживать Украину.

Россия и россияне выбрали для себя путь оккупантов и агрессоров, как гитлеровская Германия. И тогда никого не останавливали какие-то условные границы. А как победить агрессора, если не бить его на его территории? Представляете, чтобы во время Второй мировой все остановились бы на границе Германии? Не представляете? Вот и сейчас тот самый случай.

Поэтому никакие условные границы РФ не могут являться препятствием для возвращения территориальной целостности Украины.

Кстати, границы 1991 года теперь новая цель «СВО» для Путина?

Борислав Береза, Facebook

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