В Минске будут судить экс-замминистра энергетики 2 11.08.2024, 20:37

1,438

Михаил Михадюк

Он занимал пост 18 лет.

Суд Ленинского района Минска 20 августа начнет рассмотрение уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михаила Михадюка, который подозревается в коррупции. Его фамилия появилась в расписании судебных заседаний.

Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Санкция статьи — от 5 до 15 лет колонии.

Рассматривать уголовное дело будет судья Мария Запасник. Известна она тем, что в марте прошлого года приговорила к лишению свободы Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и правозащитников «Вясны» Валентина Стефановича, Владимира Лобковича и заочно Дмитрия Соловьева.

Напомним, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк был отправлен в отставку 28 декабря прошлого года.

Он занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси 18 лет. В ведомстве он руководил работой Департамента по ядерной энергетике, курировал деятельность Белорусской АЭС, «Белэнерго», «Белтопгаза» и других предприятий, входящих в систему министерства.

По данным следствия, бывший замглавы Минэнерго получал взятки за обеспечение участия коммерческой компании в строительстве высоковольтных подстанций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com