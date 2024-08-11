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В Минске будут судить экс-замминистра энергетики

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  • 11.08.2024, 20:37
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В Минске будут судить экс-замминистра энергетики
Михаил Михадюк

Он занимал пост 18 лет.

Суд Ленинского района Минска 20 августа начнет рассмотрение уголовного дела против экс-замминистра энергетики Михаила Михадюка, который подозревается в коррупции. Его фамилия появилась в расписании судебных заседаний.

Бывшему высокопоставленному чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере. Санкция статьи — от 5 до 15 лет колонии.

Рассматривать уголовное дело будет судья Мария Запасник. Известна она тем, что в марте прошлого года приговорила к лишению свободы Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и правозащитников «Вясны» Валентина Стефановича, Владимира Лобковича и заочно Дмитрия Соловьева.

Напомним, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк был отправлен в отставку 28 декабря прошлого года.

Он занимал пост заместителя министра энергетики Беларуси 18 лет. В ведомстве он руководил работой Департамента по ядерной энергетике, курировал деятельность Белорусской АЭС, «Белэнерго», «Белтопгаза» и других предприятий, входящих в систему министерства.

По данным следствия, бывший замглавы Минэнерго получал взятки за обеспечение участия коммерческой компании в строительстве высоковольтных подстанций.

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