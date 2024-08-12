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Пожар на территории Запорожской АЭС: что случилось и какая ситуация на станции

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  • 12.08.2024, 8:21
  • 5,528
Пожар на территории Запорожской АЭС: что случилось и какая ситуация на станции

Последняя информация о ЧП.

Вчера вечером Никопольские власти сообщили, что оккупанты подожгли на Запорожской АЭС огромное количество автомобильных шин, и предупредили о возможной провокации, пишет «Инсайдер».

Ночью 12 августа ситуацию прокомментировали в «Энергоатоме»: «На территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения, и в результате загорелась градирня №1. Вероятная причина — халатность или сознательный поджог».

Энергетики предупредили, что градирня примерно в километре от энергоблоков и масштабные пожары могут привести даже к радиационной аварии. Но уверили, что радиационный фон в норме.

Россияне во всем обвиняют ВСУ и заявляют, что станцию атаковал украинский БПЛА.

Сегодня утром пожар потушили, замеры воздуха не показали повышения уровня радиации.

МАГАТЭ не приняли ничью сторону и лишь заявили, что стали свидетелями взрывов и дыма. Также сообщили о вероятной атаке дрона.

Россияне заявляют, что будут добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону а обстреле ЗАЭС.

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