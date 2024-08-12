«Таких кардинальных понижений в верхушке режима давно не было» 9 12.08.2024, 8:30

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Лукашенко констатировал провал.

Сельскому хозяйству Беларуси ничего хорошего не светит, пишет читатель сайта Charter97.org. К такому выводу он пришел после заявлений Лукашенко на выездном заседании по сельскохозяйственным вопросам в Шклове:

— Опять поток демагогии и угроз руководству отрасли от «лучшего» экономиста и агрария в мире. Гневные нападки на коррупцию от диктатора, который ее возглавляет, эдакое «пчелы против меда». Требование экономической отдачи в 10 раз от каждого рубля, вложенного в сельское хозяйство. Возможно, «друзья» нелегитимного из Америки и Азии прислали ему семена наркотических растений, которыми так любят торговать диктаторы и которые дают суперприбыль.

Главная бизнес-идея — оставлять технику на ночь в поле, экономить таким образом топливо. Дано указание продолжать укрупнять сельхозхозяйства. Отягощенные долгами присоединять к менее проблемным. Укрупненное предприятие становится тоже убыточным и банкротится. За последние годы в Шкловском районе из 31-й сельхозкомпании осталось 10.

Весьма унизительна ситуация с бывшим министром сельского хозяйства Сергеем Бартошем. Недавно Лукашенко заставлял его выковыривать руками зерно из земли. После снятия с должности министра, поставил главой Шкловского района. Таких кардинальных понижений в верхушке лукашистов давно не было.

Крепкие хозяйственники слушали речи агрофюрера без энтузиазма. Министр Линевич чуть не уснул.

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