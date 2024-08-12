ISW рассказал о первых последствиях атаки на Курскую область РФ 2 12.08.2024, 9:04

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Украина перехватила инициативу.

Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу по крайней мере на одном участке театра боевых действий и заставляет Россию пересмотреть свое отношение к границе как к якобы «спящей» линии фронта, что может потребовать от Кремля пересмотреть оперативные и стратегические расчеты относительно текущих наступлений в Украине.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW).

Операция Украины в Курской области позволила украинским войскам перехватить инициативу на поле боя по крайней мере временно и на одном участке линии фронта, чтобы составить конкуренцию инициативе России по всему театру боевых действий, констатируют специалисты ISW. Они напоминают, что с ноября 2023 года именно Россия, захватив инициативу в войне, определяла место, время, масштаб и условия боевых действий в Украине, что заставляло ВСУ тратить материальные средства и живую силу для проведения оборонительных операций только реакционного характера.

Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и передислоцировать силы на тот участок, где украинские войска нанесли удары. В ISW подчеркивают, что Владимир Путин и военное командование РФ, вероятно, ошибочно считали, что Украине не хватает способности противостоять российской инициативе в войне. Тогда как текущая способность Украины достичь оперативной неожиданности и оспорить инициативу на РФ бросает вызов оперативным и стратегическим предпосылкам, которые лежат в основе текущих российских наступательных усилий в Украине. Ведь до сих пор Россия использовала свою инициативу на поле боя, чтобы оказывать давление на Украину и пытаться помешать усилиям ВСУ по накоплению живой силы и техники для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который бы позволил российским войскам поддерживать свои текущие наступления.

Сейчас же украинская операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские трансграничные рейды вынуждают Кремль и военное командование РФ принять решение о том, рассматривать ли международную границу Украины и РФ как линию фронта, которую России придется защищать. С 2022 года российское командование по сути рассматривало международную границу с северо-восточной частью Украины как «спящий» фронт — после ухода войск России из Киевской, Черниговской и Сумской областей в начале полномасштабного вторжения и освобождения Украиной значительной территории в Харьковской области осенью 2022 года. С тех пор украинские силы проводили обычные диверсионно-разведывательные действия, огонь непрямой наводкой и трансграничные удары вдоль границы с осени 2022 года. Однако ни одно из этих постоянных действий не вызвало более широкого оперативного беспокойства России по защите российской территории в этих районах. Со своей стороны, Россия пыталась использовать угрозу новых трансграничных вторжений в Украину, чтобы стянуть и закрепить силы ВСУ вдоль границы, сосредоточив свои силы в приграничной зоне. Однако аналогичная концентрация в этом районе со стороны Украины [перед Курской операцией], похоже, не вызвала такой же реакции российских войск. В ISW также напоминают, что войска РФ первыми «активировали» часть этой «спящей линии фронта», когда в начале мая 2024 года начали наступательную операцию на севере Харьковской области — в попытке расширить линию фронта дальше на северо-восток Украины, чтобы растянуть украинские силы в надежде ослабить общую линию фронта.

Поэтому сейчас Курская операция может заставить Москву рассмотреть новые потребности в живой силе и технике для защиты международной границы как части всего театра боевых действий. В свою очередь, это может наложить долгосрочные ограничения на оперативные планы Кремля, с которыми Россия ранее не сталкивалась, отмечают аналитики ISW.

Они добавляют, что хотя предыдущие рейды проукраинских сил в Россию не изменили представление Кремля о необходимости защиты границы, но текущая украинская операция в Курской области заставит Кремль принять решение. Ведь нынешние действия ВСУ в этом районе создают «значительные угрозы российским военным операциям в Украине и стабильности режима Путина и требуют ответа», считают специалисты Института изучения войны. Они напоминают, что до сих пор, считая границу спокойным участком фронта, Россия имела больше гибкости для накопления сил для военных операций в Украине. Россия потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной пограничной зоны, однако не направила туда достаточно живой силы и техники для укомплектования и защиты этих укреплений. Поэтому этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить украинские достижения в начале украинского вторжения в Курскую область.

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