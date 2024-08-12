Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой в 2024-м году 2 12.08.2024, 12:04

До 100% за 10 минут.

Многие смартфоны уже давно можно зарядить с 0 до 100% меньше чем за час, однако некоторые производители продолжают экспериментировать, чтобы в случае чего зарядить девайс за считанные минуты.

В подборке Xinping Technology собраны смартфоны с самыми мощными блоками питания в 2024 году. Проще говоря, они заряжаются быстрее конкурентов, пишет УНИАН. За основу бралось время, которое требуется для достижения 100%.

Победителем «гонки» стал Realme GT Neo 5, пока что единственный смартфон на рынке с 240-ваттной зарядкой. Как отмечают эксперты, для полной зарядки ему необходимо 10 минут и 59 секунд.

Находящийся на втором месте Redmi Note 12 Explorer Edition заряжаются за 11 минут и 13 секунды. Он задействует адаптер мощностью 210 Вт.

Замыкает тройку игровой смартфон iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 12 минут и 16 секунд.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на iQOO 11S, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace / Ace 2 Pro и Realme GT 5. Всем им для полной зарядки от 0 до 100% нужно меньше 20 минут.

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