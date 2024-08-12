закрыть
12 августа 2024, понедельник, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой в 2024-м году

2
  • 12.08.2024, 12:04
Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой в 2024-м году

До 100% за 10 минут.

Многие смартфоны уже давно можно зарядить с 0 до 100% меньше чем за час, однако некоторые производители продолжают экспериментировать, чтобы в случае чего зарядить девайс за считанные минуты.

В подборке Xinping Technology собраны смартфоны с самыми мощными блоками питания в 2024 году. Проще говоря, они заряжаются быстрее конкурентов, пишет УНИАН. За основу бралось время, которое требуется для достижения 100%.

Победителем «гонки» стал Realme GT Neo 5, пока что единственный смартфон на рынке с 240-ваттной зарядкой. Как отмечают эксперты, для полной зарядки ему необходимо 10 минут и 59 секунд.

Находящийся на втором месте Redmi Note 12 Explorer Edition заряжаются за 11 минут и 13 секунды. Он задействует адаптер мощностью 210 Вт.

Замыкает тройку игровой смартфон iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 12 минут и 16 секунд.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на iQOO 11S, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace / Ace 2 Pro и Realme GT 5. Всем им для полной зарядки от 0 до 100% нужно меньше 20 минут. 

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин