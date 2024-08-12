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РФ принудительно отправляет «молодежные отряды» с оккупированных территорий в Курскую область

  • 12.08.2024, 12:23
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РФ принудительно отправляет «молодежные отряды» с оккупированных территорий в Курскую область

Чтобы затем использовать это в пропагандистских целях.

После начала интенсивных боевых действий в Курской области российские власти предпринимают попытки привлечь украинцев с временно оккупированных территорий, создавая так называемые «молодежные отряды». По данным Центра национального сопротивления, основная цель этих действий — создать пропагандистскую картинку.

На захваченных территориях Украины организуются «молодежные отряды», которых под видеокамеры упаковывают в автобусы и отправляют на территорию Курской области, чтобы затем использовать эти кадры в пропагандистских материалах.

Сергей Добровольский, коллаборант из Донецкой области и руководитель так называемой региональной организации «Молодая республика», сообщил, что планируется отправить в Россию не менее ста молодых людей. Однако он признал, что достичь этого пока не удалось.

Кроме того, в ЦНС отметили, что на временно оккупированных территориях оккупанты проводят небольшие митинги, на которых российские чиновники и актёры изображают поддержку населения Курской области.

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