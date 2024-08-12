РФ принудительно отправляет «молодежные отряды» с оккупированных территорий в Курскую область 12.08.2024, 12:23

2,058

Чтобы затем использовать это в пропагандистских целях.

После начала интенсивных боевых действий в Курской области российские власти предпринимают попытки привлечь украинцев с временно оккупированных территорий, создавая так называемые «молодежные отряды». По данным Центра национального сопротивления, основная цель этих действий — создать пропагандистскую картинку.

На захваченных территориях Украины организуются «молодежные отряды», которых под видеокамеры упаковывают в автобусы и отправляют на территорию Курской области, чтобы затем использовать эти кадры в пропагандистских материалах.

Сергей Добровольский, коллаборант из Донецкой области и руководитель так называемой региональной организации «Молодая республика», сообщил, что планируется отправить в Россию не менее ста молодых людей. Однако он признал, что достичь этого пока не удалось.

Кроме того, в ЦНС отметили, что на временно оккупированных территориях оккупанты проводят небольшие митинги, на которых российские чиновники и актёры изображают поддержку населения Курской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com