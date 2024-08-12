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Одежду торговой марки Big Star запретили в Беларуси

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  • 12.08.2024, 12:39
Одежду торговой марки Big Star запретили в Беларуси

Это не первый популярный импортный бренд, чья одежда попадает под запрет.

В реестр опасной продукции Госстандарта внесли два вида женских курток от бренда Big Star.

Одна куртка – легкая осенняя, выполненная из экокожи. Вторая – утепленная. Оба изделия забраковали по показателю «воздухопроницаемость». В утепленной куртке, к примеру, этот показатель в 20 раз ниже допустимого.

С 14 августа указанные куртки от Big Star запретили ввозить в Беларусь. И продавать в нашей стране. Те изделия, которые уже поступили в продажу, должны быть изъяты.

Big Star – не первый популярный импортный бренд, чья одежда попадает в реестр опасной продукции Госстандарта. Ранее в «черный список» попадала одежда турецкого бренда LC WAIKIKI. Испанского бренда MANGO и MANGO KIDS.

Одежда и обувь в реестр опасной продукции Госстандарта попадают довольно часто. Только курток и только в этом году опасными в Беларуси признали около 30 наименований. Брюк в этом списке — около 180. Рубашек и блузок – около 20.

Всего же в реестре опасной продукции Госстандарта по состоянию на 12 августа было 1373 товара. В основном, импортного производства.

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