Путин перечислил цели ВСУ в Курской области

Путин перечислил цели ВСУ в Курской области16
- 12.08.2024, 18:09
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По словам диктатора, Киев хочет улучшить свои переговорные позиции и расколоть российское общество.
Основной целью военной операции Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Курской области является попытка остановить наступление российской армии на Донбассе, заявил в понедельник, 12 августа, диктатор России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством силовых структур РФ.
При этом, по утверждению Путина, на фоне происходящего в Курской области темпы наступательных операций ВС России по всей линии фронта «не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза».
Среди прочих задач наступления ВСУ российский диктатор обозначил попытку «посеять раздор в обществе и запугать людей», а также желание Киева усилить свои переговорные позиции.