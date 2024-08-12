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Путин перечислил цели ВСУ в Курской области

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  • 12.08.2024, 18:09
  • 5,128
Путин перечислил цели ВСУ в Курской области

По словам диктатора, Киев хочет улучшить свои переговорные позиции и расколоть российское общество.

Основной целью военной операции Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Курской области является попытка остановить наступление российской армии на Донбассе, заявил в понедельник, 12 августа, диктатор России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством силовых структур РФ.

При этом, по утверждению Путина, на фоне происходящего в Курской области темпы наступательных операций ВС России по всей линии фронта «не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза».

Среди прочих задач наступления ВСУ российский диктатор обозначил попытку «посеять раздор в обществе и запугать людей», а также желание Киева усилить свои переговорные позиции.

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