Сырский: ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области 3 12.08.2024, 18:36

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Александр Сырский

Украинские защитники продолжают наступательную операцию на территории РФ.

Украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Под их контролем около тысячи квадратных километров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки верховного главнокомандующего.

«Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ», - рассказал Сырский.

По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя — под контролем ВСУ.

В ответ на такой доклад президент Украины Владимир Зеленский попросил генерала поблагодарить украинских защитников за стойкость и смелость.

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