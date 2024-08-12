Сырский: ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области

Сырский: ВСУ контролируют около 1000 кв. км в Курской области3
- 12.08.2024, 18:36
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Украинские защитники продолжают наступательную операцию на территории РФ.
Украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Под их контролем около тысячи квадратных километров.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки верховного главнокомандующего.
«Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ», - рассказал Сырский.
По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя — под контролем ВСУ.
В ответ на такой доклад президент Украины Владимир Зеленский попросил генерала поблагодарить украинских защитников за стойкость и смелость.