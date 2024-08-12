В YouTube появилась функция, которую ждали все любители засыпать под видео

В YouTube появилась функция, которую ждали все любители засыпать под видео1
- 12.08.2024, 18:45
«Таймер сна» уже доступен для подписчиков YouTube Premium.
На платформе YouTube появилась новая функция под названием «Таймер сна», предназначенная для пользователей, предпочитающих засыпать под видео. О нововведении пишет интернет-издание Neowin.
Эта функция автоматически завершает воспроизведение через заданный промежуток времени, что предотвращает случайный запуск других видео, после того как зритель уснул.
В настоящее время «Таймер сна» находится на стадии тестирования и доступен только для подписчиков YouTube Premium как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.
Пользователи могут настроить таймер на временной интервал от 10 до 60 минут или установить паузу по завершении текущего видео.
Чтобы принять участие в тестировании, пользователи могут посетить страницу экспериментов YouTube, где предложена возможность стать участником.
Пока неясно, будет эта функция доступна всем пользователям платформы или только подписчикам Premium.