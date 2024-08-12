В YouTube появилась функция, которую ждали все любители засыпать под видео 1 12.08.2024, 18:45

«Таймер сна» уже доступен для подписчиков YouTube Premium.

На платформе YouTube появилась новая функция под названием «Таймер сна», предназначенная для пользователей, предпочитающих засыпать под видео. О нововведении пишет интернет-издание Neowin.

Эта функция автоматически завершает воспроизведение через заданный промежуток времени, что предотвращает случайный запуск других видео, после того как зритель уснул.

В настоящее время «Таймер сна» находится на стадии тестирования и доступен только для подписчиков YouTube Premium как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Пользователи могут настроить таймер на временной интервал от 10 до 60 минут или установить паузу по завершении текущего видео.

Чтобы принять участие в тестировании, пользователи могут посетить страницу экспериментов YouTube, где предложена возможность стать участником.

Пока неясно, будет эта функция доступна всем пользователям платформы или только подписчикам Premium.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com