В порту Болгарии перехватили почти полтонны героина 1 12.08.2024, 22:01

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Стоимость груза оценивается в 35 миллионов евро.

В черноморском порту Бургас болгарские таможенники изъяли около 436 килограммов героина.

Об этом пишет АР.

В прокуратуре говорят, что героин обнаружили в прицепе, который якобы перевозил кабелеукладочные машины из Кыргызстана в Грецию и прибыл в Бургас в конце июня.

Подозрение таможенников вызвало необычно долгое пребывание прицепа в порту. Как сообщил журналистам начальник управления по борьбе с наркотиками Иван Соколов, рентгеновский осмотр помог обнаружить наркотики.

Героин обнаружили в 434 пакетах, спрятанных внутри официально задекларированного груза. Стоимость груза оценивается в 35 миллионов евро.

«Пока что арестов не было, людей, причастных к этому трансграничному преступлению, не обнаружено «, – пояснил районный прокурор Бургаса Георгий Чинев.

В Болгарии за контрабанду наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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