В порту Болгарии перехватили почти полтонны героина

В порту Болгарии перехватили почти полтонны героина1
- 12.08.2024, 22:01
- 1,752
Стоимость груза оценивается в 35 миллионов евро.
В черноморском порту Бургас болгарские таможенники изъяли около 436 килограммов героина.
Об этом пишет АР.
В прокуратуре говорят, что героин обнаружили в прицепе, который якобы перевозил кабелеукладочные машины из Кыргызстана в Грецию и прибыл в Бургас в конце июня.
Подозрение таможенников вызвало необычно долгое пребывание прицепа в порту. Как сообщил журналистам начальник управления по борьбе с наркотиками Иван Соколов, рентгеновский осмотр помог обнаружить наркотики.
Героин обнаружили в 434 пакетах, спрятанных внутри официально задекларированного груза. Стоимость груза оценивается в 35 миллионов евро.
«Пока что арестов не было, людей, причастных к этому трансграничному преступлению, не обнаружено «, – пояснил районный прокурор Бургаса Георгий Чинев.
В Болгарии за контрабанду наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.