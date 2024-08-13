В Курской области паника: люди проклинают российскую армию и власти РФ 13 13.08.2024, 9:32

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Украинская атака вызвала шок и за пределами Курской области.

Россияне, в панике бежавшие из приграничных районов после прорыва ВСУ, рассказывают, что им пришлось покинуть свои дома и спасаться бегством, когда контроль со стороны местных властей рухнул.

Паника быстро распространилась по деревням Курской области на юге России, когда ВСУ организовали первое иностранное вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

«Мы не понимаем, почему они не говорят правду, - сказала одна женщина российской газете «Коммерсант». - По телевизору постоянно говорили: «Это чрезвычайная ситуация». «Какая чрезвычайная ситуация, когда на нашей земле иностранные танки? Это уже настоящая война», - возмущены россияне.

В воскресенье украинские силы опубликовали видео, на которых они срывают российские флаги над правительственными зданиями в деревнях вокруг небольшого города Суджа, в 75 милях к юго-западу от Курска.

На других видео были видны десятки тел погибших российских солдат, разбросанных по полям или лежащих на опушках леса. Глава Беловского района, граничащего с Суджей, Николай Волобуев также признал, что украинские солдаты уже продвинулись в его регион, и отдал приказ об эвакуации. «Ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня мы не понимаем всех проблем в приграничных районах», - сказал он.

Представитель украинских служб безопасности сообщил агентству AFP, что в атаке, в результате которой было захвачено около 600 квадратных километров российской территории, участвовали «тысячи» солдат.

В сценах, похожих на те, что происходили по всей Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, десятки тысяч людей теперь бежали от наступления, хлынув в Курск на автомобилях, велосипедах и втиснувшись в автобусы скорой помощи, сжимая в руках несколько сумок с наспех собранными вещами.

Российские СМИ сообщили, что для людей, покидающих приграничный регион, было создано 20 эвакуационных центров, однако они быстро переполнились. В видео, загруженном в Telegram, группа женщин в основном среднего возраста, бежавших из Суджи, описала свой ужас и гнев на чиновников.

«Иностранные солдаты, вооруженные техникой НАТО, вошли на нашу землю, и в течение нескольких часов наш город был превращен в руины, - заявил их представитель, игнорируя рыдающую рядом женщину. - Мы потеряли нашу землю, наши дома. Мы бежали под огнем в основном без документов».

Другой мужчина обвинил российских военных в неспособности защитить страну. Он сказал, что эвакуация была хаотичной и люди были вынуждены бежать «в нижнем белье и футболках», а дети «были завернуты в тряпки».

«В одной отрезанной деревне людям пришлось переплывать реку, как могли», - рассказал он. В другом видео женщина, сидевшая в эвакуационном автобусе, рассказала, что ей пришлось всю ночь прятаться в подвале своего дома, чтобы пережить атаку.

«Все горело, летали беспилотники, свистели ракеты. Мы были в подвале всю ночь», - сказала она. Другая женщина сказала, что царил полный «хаос».

Несмотря на приказ Кремля своим пропагандистским подразделениям преуменьшить масштаб украинского нападения, шок и недоумение людей просочились в обычно сговорчивые российские СМИ.

В своей пространной статье «Коммерсант» рассказал, как его корреспондент пытался добраться до Суджи, но повернул назад из-за слишком ожесточенных боев.

Его доклад напомнил сцены, которые тысячи раз разыгрывались по всей Украине с момента вторжения России в феврале 2022 года.

«Джип был полностью разбит», - написал он. «Через несколько минут мы заметили белую «Ниву», которую унесло в кювет, также поврежденную атакой беспилотника. Еще через пару сотен метров еще один разбитый джип прямо рядом с религиозным крестом», - написал корреспондент. - Затем мы увидели сгоревшую белую машину. Удар был нанесен недавно, так как обломки еще дымились».

Люди, бежавшие от боевых действий, также рассказали корреспонденту «Коммерсанта», что их панические звонки на горячие линии оставались без ответа, в то время как украинские военные наступали, а их села разрушались.

«На центральной улице Ленина разрушены два многоквартирных дома, - рассказала женщина о Судже. - Здание прокуратуры сильно пострадало. Также пострадало здание бывшей санэпидемстанции».

Они также рассказали, что им пришлось бросить стариков и инвалидов, спасаясь бегством, несмотря на нехватку еды и воды в городе. Одна женщина сказала, что ей стыдно за российскую армию, которую она назвала «коррумпированной и беспорядочной».

«Я думала, мы их возьмем, а оказалось, что они берут нас», - сказала она о вторжении в Украину. - Кто вообще строил эти планы? Может, нам не стоило сразу отправлять ребят в Киев».

Украинская атака также вызвала шок за пределами Курской области, затронув более глубокие слои российской системы: бизнесмены, близкие к Кремлю, заявили местным СМИ, что она нанесла «очень большой удар» по репутации Путина и российских военных. Один человек, проживающий в крупном российском городе, рассказал на условиях анонимности, что коллеги по работе обсуждали нападение и они звучали «еще более напуганными».

«Одна моя знакомая сейчас едет в Курск, там живет ее мама, и она хочет ее забрать из-за боевых действий», - рассказал собеседник агентства.

Нервозность простых россиян и обвинения в некомпетентности и двуличии, выдвигаемые в адрес Валерия Герасимова, главного российского генерала, встревожат Путина, который прибегает к своей обычно жесткой пропаганде для сохранения общественной поддержки своей войны на Украине.

Он направил в Курск танки, призывников и наемные отряды, состоящие из бывших закаленных бойцов «Вагнера», чтобы попытаться вернуть себе контроль над приграничным регионом.

По сообщениям СМИ, Владимир Зеленский лично отдал приказ о военном вторжении в Россию. В своем телеграм-обращении к украинцам в субботу вечером президент впервые признал атаку стратегически важной.

«Украина доказывает, что она действительно знает, как восстановить справедливость, и гарантирует, что именно такое давление необходимо, давление на агрессора», - сказал он.

Это также дало украинцам большой моральный стимул. В Украине люди праздновали, подбадривая украинских солдат, которые, как они считают, дают простым россиянам «вкус их собственного лекарства».

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