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Политолог: На шантаж Лукашенко в Киеве отказались реагировать

  • 13.08.2024, 12:18
  • 3,368
Политолог: На шантаж Лукашенко в Киеве отказались реагировать
Aлександр Мусиенко

Путин потерял важный козырь.

На днях Лукашенко заявил об заходе украинских дронов на территорию Беларуси, а затем о переброске войск к границе с Украиной.

Что за всем этим стоит? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Все очень просто: Лукашенко получил указание от Путина о том, что необходимо передислоцировать войска к границе с Украиной, чтобы попытаться оттянуть украинские войска, задействованные в наступательной операции в Курской области.

— Как в Украине воспринимают эти угрозы со стороны белорусского диктатора?

— Я хотел бы обратить внимание на то, насколько спокойна отреагировала Украина. На сегодняшний день мы прекрасно контролируем границу теми силами и войсками, которые туда привлечены. Там проводились соответствующие учения, граница хорошо укреплена, все подходы заминированы. Поэтому угрозы не подействовали.

В Украине прекрасно понимают, что белорусская армия не готова к войне против нее, что бы там не пытался продемонстрировать Путину Лукашенко.

Сам белорусский правитель это понимает, поскольку осознает, что в какой-то момент белорусская армия может ослушаться приказа и повернуться против него. Здесь очень тонкая грань, поэтому он выполняет церемониальные функции. Путин отдает приказы, а Лукашенко имитирует бурную деятельность, показывая фото и видео переброски войска, но на сегодняшний день нет самого главного — готовности использовать белорусские войска, и Киев это понимает.

Понятно, что ВСУ границу с Беларусью не оставили без военного присутствия. Она усилена, там достаточно сил и средств, чтобы сдержать и не дать продвинуться белорусской армии, если такое вторжение будет. Тем не менее на этот шантаж в Киеве никто не повелся. Это означает, что Путин потерял этот козырь.

— Лукашенко заговорил о продвижении украинских войск на 35 километров вглубь Курской области. Примеряет ли он на себя эту ситуацию?

— Думаю, что прямо сейчас он изучает историю Румынии. Хочу напомнить, что Румыния во время Второй мировой войны поддерживала Гитлера, но когда увидела, что его войска начинают терпеть поражение и отступают, то пошла на переговоры с СССР. В результате еще и помогла Красной армии.

Думаю, что Лукашенко в такие момент раздумывает над тем, каким образом и где попробовать что-то сделать, чтобы переметнуться.

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