В Беларуси появится новая профессия 13.08.2024, 13:25

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Уже завтра.

На рынке труда появилась новая профессия — контролер состояния железнодорожного пути. Об этом говорится в постановлении Министерства труда и социальной защиты, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новая профессия была введена по предложению БелЖД.

Основными трудовыми функциями контролера состояния железнодорожного пути будет выявление отклонений в состоянии ж/д пути, оценка качества выполненных работ путевыми бригадами и единоличное устранение отклонений в состоянии ж/д пути (при наличии технической возможности).

Постановление вступает в силу с 14 августа.

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