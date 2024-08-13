ВСУ разбили большую группу «кадыровцев» в Курской области 13.08.2024, 13:33

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Бойцы 225-й отдельной штурмовой бригады из Харькова показали фото.

Украинские военные опубликовали фотографию документов группы «кадыровцев» из подразделения «Ахмат», которое было разгромлено ВСУ при заходе на территорию Курской области.

Снимок был опубликован в Telegram-канале 225-й отдельной штурмовой бригады из Харькова.

Украинские военные подчеркнули, что накануне проект DeepState опубликовал информацию о том, что 225-я ОШБ успешно разбила подразделение «Ахмат» во время прорыва украинской армии в Курскую область.

В подтверждение этой информации они опубликовали фотографию, на которой запечатлены документы «кадыровцев», попавших под удар ВСУ.

Военные подчеркнули, что на данный момент сложно идентифицировать ликвидированных «кадыровцев» от тех, кто был вынужден бежать с поля боя.

ВСУ также отметили, что состояние тел пока не позволяет точно установить имена погибших.

Число пленных «кадыровцев» также пока неизвестно, поскольку российская армия массово сдавалась в плен в первые дни наступления.

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