В РФ новый скандал: россияне узнали, как именно ВСУ прорвали оборону в Курской области 2 13.08.2024, 13:59

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Повсюду украинские военные застали российских пограничников врасплох.

Россияне до сих пор не могут прийти в себя после начала наступления ВСУ в Курскую область. Прорыв позволил в реальных боевых условиях протестировать защитные линии РФ с бетонными пирамидками (их называли «зубы дракона»), на которые российские власти потратили миллиарды рублей.

Украинским военным потребовалось лишь трижды выстрелить из танка, чтобы проделать в противотанковой линии с пирамидками брешь, через которую двинулась бронетехника ВСУ, пишет The Wall Street Journal.

Железобетонные «пирамидки» стоят до 16 тысяч рублей (7575 грн) за штуку, в зависимости от марки бетона, размера и прочих параметров, писал The Insider. Об этом пишет «Агентство». Это было самое серьезное препятствие, с которым на прошлой неделе в 3 часа ночи столкнулся украинский взвод на пути своего дерзкого вторжения в Курскую область, пишет газета. За оборонительными сооружениями украинских военных встретили в основном призывники, большинство из которых бежали или сдались в плен, отмечает WSJ. «За два с половиной года Россия не построила [здесь] ни одной линии обороны», — сказал журналистам командир украинского взвода с позывным «Янык».

Ряды пирамидок в Курской и соседних областях российские власти начали устанавливать еще в 2022 году. Занимавший тогда пост губернатора Курской области Роман Старовойт (сейчас министр транспорта РФ) позировал на их фоне в декабре того года.

«Продолжаем укреплять рубежи Курской области», — писал он. Такие же фото двумя месяцами ранее публиковал и губернатор Белгородской области Гладков. Еще в 5 тысяч обходится доставка. Всего российские власти потратили, таким образом, миллиарды рублей. Поскольку их эффективность изначально ставилась под сомнение, издание называло это «распилом».

Ранее «Агентство» писало, что в Курской области были две линии фортификационных сооружений, на которые было потрачено 15 млрд рублей, однако ВСУ смогли пройти их уже в первые дни.

Еще один репортаж о происходящем в Украине вышел в газете The New York Times, журналисты издания побывали на российском погранпункте «Суджа», который был захвачен в первые часы вторжения и сейчас уже находится вдали от места основных боевых действий.

Пока журналисты находились на пункте пропуска, в этом районе беспрепятственно ездили украинские бронемашины, а солдаты ВСУ паковали в мешки трупы российских военных.

Повсюду были признаки того, что украинские военные застали российских пограничников врасплох.

Ранее военный из 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказывал Financial Times, что его бригада при вторжении в Курскую область не встретила никакого сопротивления. А после пересечения границы украинские военные доехали до российского соединения, бойцы которого «сидели в лесу и пили кофе за столиком».

В четверг близкий к Минобороны Телеграм-канал «Рыбарь» написал, что военное командование не обращало внимания на доклады с мест о готовящемся ударе украинских войск. А канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что незадолго до наступления Украины Генштаб перебросил из Курской области часть сил и средств в другие районы.

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