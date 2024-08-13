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Audi построила автомобиль, который разработала еще в 1930-х годах

  • 13.08.2024, 14:18
Audi построила автомобиль, который разработала еще в 1930-х годах

Более чем девяносто лет спустя он наконец дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде.

В 1930-х годах предшественник Audi, компания Auto Union, спроектировала 16-цилиндровый спортивный седан, но так и не довела до его выпуска на рынок. Более чем девяносто лет спустя он наконец дебютировал на Фестивале скорости в Гудвуде. Но нет, это не будет серийное производство, а лишь один исключительный случай, пишет 24 канал.

Подробнее об уникальной машине

Автомобиль Auto Union Type 52, также известный как Schnellsportwagen, должен был стать высокопроизводительным дорожным автомобилем новой фирмы, которая образовалась в 1932 году в результате слияния Audiwerke, DKW, Horch и Wanderer. Именно тогда появился логотип Audi с четырьмя кольцами, который представлял четыре составляющие бренда.

Вместе с Mercedes-Benz, производитель Auto Union доминировал в гонках Гран-при (еще до Формулы-1) в 1930-х годах. Два немецких автопроизводителя оставили конкурентов далеко позади со своими «Серебряными стрелами», названными так потому, что они соревновались с голыми металлическими кузовами для экономии веса.

Спроектированный автомобиль планировали продавать клиентам для гонок на дальние расстояния, таких как Mille Miglia, или гонок на выносливость, таких как 24 часа Ле-Мана. Однако после некоторого времени разработки проект был закрыт. Это лишило мир по-настоящему радикальной машины.

• Под кузовом седана Type 52 имел расположенный посередине V-образный двигатель V-16 с наддувом от гоночного болида Auto Union Type A.

• Двигатель объемом 4,3 литра должен был работать с меньшей степенью сжатия (чтобы использовать обычный бензин) и меньшим наддувом, чем гоночная версия, но, по оценкам Audi, все равно развивал бы максимальную скорость Type 52 до 124 миль в час (почти 200 километров в час).

• Проект предусматривал 5-ступенчатую коробку передач, также взятую из гоночного автомобиля, но поперечные рессоры и фрикционные амортизаторы были заменены на продольные торсионные пружины и гидравлические амортизаторы.

Теперь Audi поручила построить современную реплику британской фирме Crosthwaite & Gardner, которая также обслуживает исторический парк гоночных автомобилей Silver Arrow автопроизводителя. Были внесены некоторые изменения, в частности, установлен 6-литровый V-образный двигатель V-16 с наддувом, подобный гоночному автомобилю Auto Union Type C 1936 года, который работает на смеси 50% метанола, 40% неэтилированного бензина и 10% толуола. Это позволило увеличить мощность с начальных 197 лошадиных сил до 512 лошадиных сил.

Audi также добавила более длинную колесную базу, что оказалось необходимым для трансмиссии и подвески. Готовый автомобиль имеет длину почти 5 метров, но в его обтекаемой форме хватает места только для трех человек (водитель сидит посередине, как в McLaren F1), двух запасных шин и багажа.

В Гудвуде им будут управлять девятикратный победитель Ле-Мана Том Кристенсен и ветеран автогонок Ганс-Йоахим Штук, чей отец Ганс Штук в 1930-х годах выступал на болидах для гран-при Auto Union.

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