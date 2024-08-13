«В самом сложном положении оказался Лукашенко» 1 13.08.2024, 14:22

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Операция ВСУ в Курской области заставила его задуматься.

Почему союзники Украины так спокойно отреагировали на операцию в Курской области РФ, хотя раньше нервно реагировали на удары ВСУ по российской территории.

С чем связана перемена позиции Запада? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Здесь сыграло свою роль несколько факторов. Во-первых, Украина в последнее время успешно проводила разнообразные операции на территории России. В первую очередь — это атаки дронов СБУ по многочисленным военным, а также стратегическим промышленным объектам на территории РФ: аэродромы, станции дальнего радиолокационного слежения и так далее.

Украина существенно повредила «красные линии», которые выстраивались ранее. Это показало, что в целом ничего страшного не случилось, РФ просто делает вид, что ничего не происходит.

Во-вторых, все увидели вход украинских войск непосредственно на территорию самой РФ. И какая же реакция Путина? «Произошло событие». Они сразу же придумали для этой темы новояз: «событие в Курской области», «добровольная эвакуация».

Они в очередной раз показали, что в любой критической ситуации российская власть старается скрыть реальный масштаб проблемы и каким-то образом показать, что они все контролирую, даже если это не так. Все это очень показательно и, наверное, на Западе тоже отслеживают это.

Всегда поддерживают победителей. Для Запада это тоже очень типично. Они могут сколько угодно выстраивать «красные линии», ограничения, но если тебе сопутствует успех, они будут тебя поддерживать.

— Избавится ли Запад от своих страхов перед Россией, видя, что можно поднимать ставки, а Россия никак не реагирует на такой ход событий?

— Наверное, не полностью. Пока что нет решения по поводу ударов американскими и в целом западными дальнобойными ракетами по территории РФ, поэтому пока что тяжело по этому поводу что-то сказать.

Однако, конечно, это очень существенно повлияет на общую переоценку стратегии, подходов и всего остального, что с этим связано.

Думаю, что на самом деле сейчас в наиболее сложном положении оказался Лукашенко. С одной стороны, он видит, как быстро подготовленные вооруженные силы могут проходить по территории, где таких сил нет.

С другой стороны, он увидел, как Путин свою территорию «защищает», а уж его защищать он будет гораздо менее эффективно. Какие угодно союзнические обязательства — довольно-таки сомнительны, поэтому его фантазия вполне может рисовать какие-либо продвижения разнообразных формирований из сопредельных государств маршем на Минск.

Лукашенко ведет сейчас довольно интересную игру. Возможно, он проводит какие-то переговоры с разными мировыми игроками. Об этом говорит и его заявление о том, что «пора привыкать, что он невечно и уйдет.

Честно говоря, не исключаю, что Лукашенко что-то задумал. Ему весь этот марш в Курском направлении дал очень много пищи для размышлений.

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