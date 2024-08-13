Опубликованы фото и характеристики складного «барбифона» 13.08.2024, 16:57

Новинка бренда HMD выйдет в конце августа.

HMD совместно с Mattel занимается производством необычного телефона. Модель будет называться HMD Barbie Phone. Характеристики и рендеры складной новинки появились на китайской платформе сертификации TENAA, пишет Gizmochina.

Запуск устройства состоится в конце месяца. Инновационных опций ждать не стоит. По данным источника, смартфон нацелен на фанатов барби-стиля, а не на любителей флагманских опций и высокой производительности.

Телефон-раскладушка оснащен 2,8-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320 x 240 пикселей. В сертификации также упоминается дополнительный дисплей, который еще меньше — 1,77 дюйма с разрешением 160 x 128 пикселей.

Гаджет работает на базе одноядерного процессора с тактовой частотой 1,05 ГГц. Он поставляется всего с 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти. Такая конфигурация вряд ли будет поддерживать что-то большее, чем базовые звонки и текстовые сообщения.

Расширение памяти ограничено 32 ГБ через слот для карты micro-SD. Заявлена поддержка 4G/LTE. Смартфон будет работать от аккумулятора емкостью 1450 мАч, который легко заменяется благодаря съемной крышке сзади. По части камер тоже все скудно: установлен один датчик с разрешением 0,3 Мп. Его дополняет светодиодная вспышка.

Как можно понять по названию, общий дизайн в значительной степени опирается на эстетику фильма про Барби. Корпус выполнен в ярко-розовом цвете с элементами контрастной серебристой отделки. Помимо этого, на крышке устройства выделяется большая надпись «Барби». Новинка имеет размеры 108 x 55 x 18,9 мм и весит 123 грамма.

Пока нет информации о цене HMD Barbie Phone, ее должны раскрыть через пару недель. Ожидается, что раскладушка будет стоить очень дешево.

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