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Зеленский о Курской области: Сотни российских военных сдались в плен

  • 13.08.2024, 21:09
  • 3,388
Зеленский о Курской области: Сотни российских военных сдались в плен
Владимир Зеленский

ВСУ увеличивают территорию активных действий.

В ходе военной операции украинских военных в Курской области России в плен взяли «сотни» российских военных. Об этом в обращении по итогам 13 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Сегодня было уже несколько докладов главкома [ВСУ Александра] Сырского по ситуации на фронте, а также на территориях проведения нашей операции в Курской области. Увеличиваем территорию активных действий», – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что, по данным Сырского, украинская армия контролирует 74 населенных пункта в Курской области.

«Благодарю каждого солдата, каждого командира, которые это обеспечивают. Снова спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд, – это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение – такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели», – заявил он.

По словам Зеленского, сегодня он также обсуждал обеспечение выплат воинам, «которые выполняют боевые задачи на территории государства-агрессора». Им должны быть «гарантированно и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, предусмотренные для фронта, – и без всякой бюрократии».

«Это общая и обязательная политика нашего государства: наши защитники должны быть ограждены от любого бюрократического давления», – считает президент Украины.

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