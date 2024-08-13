Полицию и Росгвардию в Москве перевели на усиленный режим из-за угрозы «украинских диверсантов» 11 13.08.2024, 21:27

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Собянин готовится к вхождению ВСУ в столицу РФ?

Московские власти усилили меры безопасности в городе и подготовили резервы из сотрудников полиции и Росгвардии из-за возможной угрозы проникновения украинских диверсионных групп в столичный регион, пишет Baza.

По словам информированных источников издания, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием, в городе ведется постоянный мониторинг угроз. В первом и втором спецполках сформированы резервы.

Согласно особому распоряжению, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными, так оперативники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана в центре города и вокруг Кремля.

Дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно находятся в резерве на своей базе, на случай необходимости оперативного выезда и быстрого реагирования.

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