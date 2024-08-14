WSJ: РФ выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск 1 14.08.2024, 8:07

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Операция ВСУ привела к изменениям на главном фронте.

Россия выводит часть войск из Украины в ответ на наступление украинских войск на Курскую область.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Отмечается, что эти действия свидетельствуют о том, что рейд ВСУ в Курскую область спровоцировал вынужденную перегруппировку сил России.

Собеседники издания отметили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, и не уточнили, сколько войск перебрасывает Россия с украинского фронта в Курск.

Эта оценка подтверждает заявления украинских чиновников о том, что внезапная операция в Курской области отвлекла российские войска от Украины.

В то же время Politico Europe также сообщило со ссылкой на чиновника в Киеве, что «относительно небольшое» количество российских подразделений было выведено для ответа на вторжение в Курскую область. Американские чиновники сообщили журналу, что до сих пор неясно, сколько войск Россия выводит из Украины.

Государственный департамент и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

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