ВСУ уничтожили российский СУ-34 над Курской областью 3 14.08.2024, 13:36

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Информацию подтвердил украинский Генштаб.

В ночь с 13 на 14 августа Силы обороны Украины на территории Курской области уничтожили российский самолет Су-34. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34», — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения «продолжается неустанно».

Что известно о Су-34

Су-34 — это российская модернизация истребителя Су-27. Самолет находится в серийном производстве с 2008 года. Его создавали для замены бомбардировщика Су-24. Разработка Су-34 началась еще в СССР и продолжилась в независимой России.

Су-34 приняты на вооружение Воздушно-космических сил РФ в 2014 году. По данным ГУР, РФ имеет более 100 Су-34. Для Украины основная угроза от Су-34 — это авиабомбы. Россияне смогли улучшить советские неточные бомбы путем интеграции модуля планирования и коррекции (УМПК). Известно, что оккупанты изготавливают комплекты к таким бомбам:

ФАБ-500 — осколочно-фугасная боевая часть;

КАБ-500 — кассетная боевая часть;

ОДАБ-500 — объемно-детонирующая боевая часть;

ФАБ-1500 — осколочно-фугасная боевая часть.

Серийное производство Су-34 продолжается, их изготавливает Новосибирский авиационный завод.

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