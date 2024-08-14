Пенсионный фонд Норвегии заработал $138 млрд благодаря техсектору 7 14.08.2024, 18:52

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Фонду принадлежат около 1,5% всех акций в мире.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) сообщил о прибыли в 1,48 трлн норвежских крон ($138 млрд) в первом полугодии 2024 года. Доходность инвестиций фонда составила 8,6%.

Такой результат на 1,73% ниже, чем в первом полугодии 2023 года. Между тем по итогам прошлого года фонд GPFG отчитался о рекордной прибыли в 2,22 трлн норвежских крон.

«Инвестиции в акционерный капитал дали очень сильную доходность в первой половине года. Результат в основном был обусловлен динамикой акций технологических компаний из-за возросшего спроса на новые решения в области искусственного интеллекта», — отметил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Согласно данным фонда, инвестиции в технологический сектор принесли доходность 27,9%, в финансовый сектор — 13,8%, в акции компаний сектора здравоохранения — 10,3%. Самую слабую динамику показал сектор сырья, он дал отрицательную доходность 0,3%.

Доходность инвестиций фонда в акционерный капитал в первом полугодии достигла 12%. Доходность инвестиций в облигации за год показала отрицательное значение в минус 1%, в них вложено 26,1% средств фонда. Отрицательную доходность также дали инвестиции в недвижимость (-1%) и в инфраструктуру возобновляемых источников энергии (-18%). На недвижимость приходится 1,7% активов фонда.

GPFG управляет активами на сумму свыше $1,73 трлн. Вложения в акции составляют 72% его активов. Самую значительную долю в портфеле акций GPFG занимают бумаги Microsoft (MSFT), фонд владеет акциями на сумму 453,8 млрд крон. Второй по величине инвестицией стали акции Apple (AAPL) на сумму 390,8 млрд крон.

В первой половине года GPFG сократил свои доли в Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram), датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk и нидерландского производителя оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding — все эти компании входят в топ-10 его активов.

В течение года норвежская крона обесценилась по отношению к нескольким основным валютам. Изменение валютных курсов способствовало увеличению стоимости фонда за год на 315 млрд крон. Приток средств в фонд в первой половине года составил 192 млрд крон.

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа в разные активы. Фонд имеет небольшие доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, включая акции Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung. В среднем фонду принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах компаний мира.

Часть средств инвестируется в облигации, а также в инфраструктуру возобновляемых источников энергии. Кроме того, фонду принадлежат сотни зданий в крупных городах мира, которые приносят доход от аренды. Фонд также получает стабильный поток доходов от кредитования стран и компаний.

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