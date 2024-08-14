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Суд в Таиланде отстранил подписавшего заявку в БРИКС премьер-министра

  • 14.08.2024, 19:49
  • 1,428
Суд в Таиланде отстранил подписавшего заявку в БРИКС премьер-министра
Сеттху Тхависин

Это привело к отставке всего кабинета.

Конституционный суд Таиланда в среду обвинил в грубом нарушении этики премьер-министра Сеттху Тхависина и отстранил его от должности. За решение проголосовали пятеро судей из девяти. Это привело к отставке всего кабинета. Решение принято через год после всеобщих выборов, незадолго до этого суд запретил победившую на них партию.

61-летнего Тхависина обвинили в назначении министром правительства юриста Пичита Чуэнбана, осужденного в 2008 году за коррупцию. Суд посчитал, что премьер-министр знал, что назначение может оказатьcя проблемным, но все равно одобрил его. Чуэнбан занимал должность месяц и ушёл в отставку в мае, передаёт Bangkok Post.

Тхависин заявил, что уважает решение суда. Голосование по кандидатуре нового премьер-министра пройдёт в парламенте в пятницу, 16 августа. Новый глава правительства, предположительно, будет назначен правящей коалицией из 11 партий. Она сформировала кабинет по итогам прошедших в прошлом году выборов.

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