Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей поселка Глушково 6 14.08.2024, 22:02

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Поселок не граничит с Украиной.

Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов

«Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники курского центра „Патриот“. Прошу всех следовать рекомендациям», — говорится в сообщении главы региона.

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