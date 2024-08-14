Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей поселка Глушково

Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей поселка Глушково6
- 14.08.2024, 22:02
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Поселок не граничит с Украиной.
Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов
«Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники курского центра „Патриот“. Прошу всех следовать рекомендациям», — говорится в сообщении главы региона.