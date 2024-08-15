В плен ВСУ под Курском сдалась целая рота российских солдат

В плен ВСУ под Курском сдалась целая рота российских солдат7
- 15.08.2024, 10:42
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Их бросили командиры.
Целая рота российских бойцов добровольно сдалась ВСУ в плен в Курской области. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба проекта «Хочу жить».
Отмечается, что солдаты сдались в плен 14 августа. Такое решение приняли более 100 россиян, которых оставили их командиры.
«Их можно понять, трудно вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги «прикрывают» кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, лишь бы самим не быть пленными», — подчеркнула пресс-служба.
Она также в шутку выразила благодарность российскому командующему группировки «Север» Александру Лапину.
«Ну и спасибо генералу Лапину, который помогает нам успешно продвигаться в Курской области, так же как и в 2022 году в Харьковской области, за оборону которой он и отвечал», — говорится в посте.