ВСУ атакуют Курскую область на трофейных танках Т-90М

ВСУ атакуют Курскую область на трофейных танках Т-90М2
- 15.08.2024, 13:54
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На борт танка был нанесен белый треугольник.
ВСУ задействовали российскую трофейную военную технику для операции в Курской области. Знаменитый российский танк Т-90М в Сумской области Украины сфотографировал журналист AFP Роман Пилепей. Именно этот российский танк президент РФ Владимир Путин называл «лучшим в мире».
На борт танка был нанесен белый треугольник — тактический знак участия техники в операции ВСУ в Курской области.
Как пишет «Агентство», то, что на снимке именно Т-90М, подтвердили аккаунт OSINTtechnical в соцсети X, а также российские Z-каналы.
Т-90М с знаком △ ВСУ в ходе наступления. pic.twitter.com/yEmhxDYV8B— Andrei_bt (@AndreiBtvt) August 14, 2024