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ВСУ атакуют Курскую область на трофейных танках Т-90М

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  • 15.08.2024, 13:54
  • 5,836
ВСУ атакуют Курскую область на трофейных танках Т-90М

На борт танка был нанесен белый треугольник.

ВСУ задействовали российскую трофейную военную технику для операции в Курской области. Знаменитый российский танк Т-90М в Сумской области Украины сфотографировал журналист AFP Роман Пилепей. Именно этот российский танк президент РФ Владимир Путин называл «лучшим в мире».

На борт танка был нанесен белый треугольник — тактический знак участия техники в операции ВСУ в Курской области.

Как пишет «Агентство», то, что на снимке именно Т-90М, подтвердили аккаунт OSINTtechnical в соцсети X, а также российские Z-каналы.

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