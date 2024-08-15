ВСУ атакуют Курскую область на трофейных танках Т-90М 2 15.08.2024, 13:54

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На борт танка был нанесен белый треугольник.

ВСУ задействовали российскую трофейную военную технику для операции в Курской области. Знаменитый российский танк Т-90М в Сумской области Украины сфотографировал журналист AFP Роман Пилепей. Именно этот российский танк президент РФ Владимир Путин называл «лучшим в мире».

На борт танка был нанесен белый треугольник — тактический знак участия техники в операции ВСУ в Курской области.

Как пишет «Агентство», то, что на снимке именно Т-90М, подтвердили аккаунт OSINTtechnical в соцсети X, а также российские Z-каналы.

Т-90М с знаком △ ВСУ в ходе наступления. pic.twitter.com/yEmhxDYV8B — Andrei_bt (@AndreiBtvt) August 14, 2024

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