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Литва хочет расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с Беларусью

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  • 15.08.2024, 14:00
  • 2,564
Литва хочет расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Они были подписаны в 1995 и 1996 годах.

Расторгнуть подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью и Россией предложил Минфин Литвы, пишет LRT со ссылкой на сообщение BNS.

Соглашение с Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности — в феврале 1995 года в Москве.

Денонсация договора с Беларусью, который был ратифицирован в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом Литвы и Сеймом.

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