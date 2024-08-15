Литва хочет расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Литва хочет расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с Беларусью1
- 15.08.2024, 14:00
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Они были подписаны в 1995 и 1996 годах.
Расторгнуть подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Беларусью и Россией предложил Минфин Литвы, пишет LRT со ссылкой на сообщение BNS.
Соглашение с Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности — в феврале 1995 года в Москве.
Денонсация договора с Беларусью, который был ратифицирован в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом Литвы и Сеймом.