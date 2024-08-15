ВСУ разгромили сразу три колонны тяжелой техники ВС РФ

ВСУ разгромили сразу три колонны тяжелой техники ВС РФ2
- 15.08.2024, 14:07
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На одном и том же участке фронта.
На одном из участков фронта на территории Украины бойцы 46-й Отдельной аэромобильной бригады ВСУ атаковали колонны вражеской техники, которые передвигались по полям. Было уничтожено 9 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.
Отмечается, что благодаря работе аэроразведчиков бригады удалось разоблачить тайник из 15 единиц боевой техники противника.
«Враг отправился на нас тремя колоннами, а мы гостеприимно встретили их. Поэтому, обеденное меню для россиян было таким:
на первое десантники предложили «горячее из карандашей» РСЗО;
на второе для утонченных гурманов было подано артиллерию с соусом от ПТРК;
воздушным десертом стали FPV», — говорится в сообщении.
В результате работы бойцов бригады оккупанты потеряли 7 БТР и 2 танка.