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ВСУ разгромили сразу три колонны тяжелой техники ВС РФ

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  • 15.08.2024, 14:07
  • 8,478
ВСУ разгромили сразу три колонны тяжелой техники ВС РФ

На одном и том же участке фронта.

На одном из участков фронта на территории Украины бойцы 46-й Отдельной аэромобильной бригады ВСУ атаковали колонны вражеской техники, которые передвигались по полям. Было уничтожено 9 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.

Отмечается, что благодаря работе аэроразведчиков бригады удалось разоблачить тайник из 15 единиц боевой техники противника.

«Враг отправился на нас тремя колоннами, а мы гостеприимно встретили их. Поэтому, обеденное меню для россиян было таким:

на первое десантники предложили «горячее из карандашей» РСЗО;

на второе для утонченных гурманов было подано артиллерию с соусом от ПТРК;

воздушным десертом стали FPV», — говорится в сообщении.

В результате работы бойцов бригады оккупанты потеряли 7 БТР и 2 танка.

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