ВСУ разгромили сразу три колонны тяжелой техники ВС РФ 2 15.08.2024, 14:07

8,478

На одном и том же участке фронта.

На одном из участков фронта на территории Украины бойцы 46-й Отдельной аэромобильной бригады ВСУ атаковали колонны вражеской техники, которые передвигались по полям. Было уничтожено 9 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ДШВ ВСУ.

Отмечается, что благодаря работе аэроразведчиков бригады удалось разоблачить тайник из 15 единиц боевой техники противника.

«Враг отправился на нас тремя колоннами, а мы гостеприимно встретили их. Поэтому, обеденное меню для россиян было таким:

на первое десантники предложили «горячее из карандашей» РСЗО;

на второе для утонченных гурманов было подано артиллерию с соусом от ПТРК;

воздушным десертом стали FPV», — говорится в сообщении.

В результате работы бойцов бригады оккупанты потеряли 7 БТР и 2 танка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com